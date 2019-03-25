عادات, تعجل, من, شيخوختك.., فاحذرها,

يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يلاحقهم مع تقدمهم في العمر، لكنهم في الحقيقة يقومون بعادات خاطئة، تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة قبل الأوان.

وذكر موقع "ويب طب"، 10 عادات تعجل بظهور الشيخوخة، ناصحا الناس بمحاولة تجنبها قدر الإمكان.1- القلق والتوتر: يؤثر القلق والتوتر على كثير من العمليات الفيزيائية والكيميائية بالجسم، مما يؤدي إلى إضعاف الجينات المتحكمة في إنتاج الطاقة للجسم والحفاظ على صحته.2- العزلة: تساعد العلاقات الاجتماعية على تجديد وظائف الدماغ، أما العزلة فتتسبب في التراجع الفكري والخمول العقلي، إلى جانب تأثيرها على الحالة النفسية بشكل سلبي.3- الدهون: كلما زاد تناول الأطعمة الدهنية والسكريات، كلما زادت فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، إضافة إلى زيادة الوزن وصعوبة الحركة. وينصح بالتركيز على الأطعمة الصحية (الخضراوات والفاكهة والأسماك) التي تفيد البشرة وتقوي وظائف الجسم.4- السهر: يعتبر خبراء أن السهر ليلا حتى وقت متأخر، من أكثر العادات المضرة بالجسم والتي تؤدي إلى الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة. ويؤثر السهر على البشرة ويؤدي لظهور الهالات السوداء حول العينين والشعور الدائم بالإجهاد والتعب.5- التدخين: للتدخين عواقب كثيرة على صحة الإنسان، سواء على مستوى الرئة أو البشرة أو الأسنان، فيؤثر ذلك على المظهر العام للشخص.6- الكسل: يشعر الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بالكسل، حيث يصبح من الصعب عليهم بذل أي مجهود في أي نشاط. ويعرف أن الكسل والجلوس لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالهزل.7- البشرة: عدم الاهتمام بالبشرة يعد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من الأشخاص بحق أنفسهم، وخاصة النساء، حيث أن إهمال العناية بالبشرة وعدم غسل الوجه بعد تطبيق مستحضرات التجميل يسرع ظهور التجاعيد.8- النوم على الوجه: هي عادة سيئة أخرى تدمر صحة البشرة، وتؤدي إلى سرعة ظهور الخطوط في الوجه، على اعتبار أن الكولاجين في البشرة يصبح ضعيفا مع مرور الوقت. وينصح بالنوم على الظهر وتجنب النوم على الوجه بقدر المستطاع.9- الحرارة الشديدة: حين تكون درجة الحرارة مرتفعة في المنزل، فإن هذا يؤدي لامتصاص الرطوبة الموجودة في الهواء، مما يسبب جفاف الجلد ويؤدي ظهور علامات الشيخوخة بشكل مبكر.10- الجلوس: الجلوس في وضعية خاطئة أثناء العمل أو خلال استخدام الهاتف يبقى كثير من الأشخاص في وضع منحني للأمام. وينتج عن هذا مشاكل في الفقرات وآلام شديدة في الظهر.كما يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبروز الأكتاف. وكل هذه الأمور تحاكي كبار السن، فلا يتمكن الشخص من الجلوس أو السير بوضعية مستقيمة.