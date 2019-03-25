تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-25 10:44:48 ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود |  2019-03-25 10:33:55 اليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 |  2019-03-25 10:29:12 إقالة جراح القلب الأشهر في البلاد .. الحاج: سأعود إلى بريطانيا |  2019-03-25 09:52:18 الدبور النصراوي مؤنس يلسع النمسا مع منتخب اسرائيل |  2019-03-25 09:41:36 بطيرم -وفاة 23 ولدا من جيل صفر حتى 18 عاما جراء حوادث غير متعمدة منها 10 حالات لاولاد عرب |  2019-03-25 08:48:56 فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة |  2019-03-25 08:40:58 صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس |  2019-03-25 08:34:31 فيديو - نتنياهو يختصر زيارته الى واشنطن مهددا غزة بالرد |  2019-03-25 05:36:59 فيديو وصور - 7 اصابات جراء سقوط صاروخ في منطقة الشارون |  2019-03-25 05:23:47 امطار واجواء شديدة البرودة وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-03-25 05:21:18 الرملة: مقتل الشاب ذياب ابو هزاز باطلاق نار |  2019-03-24 18:41:09 ترامب سيوقع غداً مرسوماً يعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان |  2019-03-24 18:40:25 عريقات: رومانيا وهندوراس تكرسان "لغة الغاب" بإعلانهما نقل سفارتيهما للقدس |  2019-03-24 16:34:25 حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا |  2019-03-24 16:31:07 اعتقال أربعة مشتبهين على خلفية جريمة قتل المرحوم ساهر محاميد من أم الفحم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الملك الأردني يلغي زيارة لرومانيا ردا على موقفها من القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألغى الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارته إلى رومانيا، ردا على إعلان رئيسة الحكومة الرومانية فيوريكا دانسيلا، عزمها نقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.



وقال الديوان الملكي إن الملك عبدالله الثاني "قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ الاثنين، وذلك نصرة للقدس، عقب تصريحات دانسيلا عن (عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس)".


وكانت أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تشمل لقاءات ثنائية للعاهل الأردني مع الرئيس الروماني ومسؤولين في البرلمان.


وأوضح الديوان الملكي، أن الملك عبد الله الثاني سيشارك في جولة من "اجتماعات العقبة" التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.


كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين. 


يشار إلى أن دانسيلا كانت قد تعهدت، في كلمة ألقتها في اليوم الأول من أعمال اللوبي الأميركي الموالي لإسرائيل "إيباك" في واشنطن، بنقل مقر السفارة إلى القدس.


تصوير - afp 




كلمات متعلقة

الملك, الأردني, يلغي, زيارة, لرومانيا, ردا, على, موقفها, من, القدس,

تابعونــا

عريقات: رومانيا وهندوراس تكرسان "لغة الغاب" بإعلانهما نقل سفارتيهما للقدس عريقات: رومانيا وهندوراس تكرسان "لغة الغاب" بإعلانهما نقل سفارتيهما للقدس 2019-03-24 | 18:40:25

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رومانيا وهندوراس،...

حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا 2019-03-24 | 16:34:25

كشفت مصادر قضائية في نيوزيلندا، الأحد، أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في...

الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة 2019-03-24 | 14:00:33

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار انطلاق الحراك البحري...

مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا 2019-03-24 | 11:54:58

وقع آلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام إلى رئيسة وزراء...

روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام 2019-03-24 | 09:24:31

حذرت روسيا من التداعيات السلبية التي قد يسفر عنها اعتراف الولايات المتحدة...

قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم 2019-03-24 | 09:03:29

ارتدت نساء كثيرات في نيوزيلندا الحجاب إظهارا لدعمهن لأهالي 50 شخصا قتلوا بالرصاص...

عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة 2019-03-24 | 05:48:50

قال الرئيس الفلسطين محمود عباس، إن "السلطة دفعت هذا الشهر نصف الراتب لكل موظف، وقد...

نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب 2019-03-23 | 14:53:21

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء...

نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون 2019-03-23 | 07:03:29

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أوعز الى وكلائه برفع دعوى قذف...

نيوزيلندا تقف صفا واحدا لإدانة مذبحة المسجدين نيوزيلندا تقف صفا واحدا لإدانة مذبحة المسجدين 2019-03-22 | 15:49:09

رُفع الآذان في ارجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير الموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار جثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةعامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتحسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحالينا مخول اغاني البوم ميلاد مجيد عكا عيد ايو سنان قاصر المشتبه المحامي طعن شرطي حرس الحدود نهاريا المحطة المركزية فسوطةشجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف طرعان القاء قنبلة هلع صوت بيت اعتقال مشتبهين اصابات اضرار بدون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com