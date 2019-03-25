الملك, الأردني, يلغي, زيارة, لرومانيا, ردا, على, موقفها, من, القدس,

ألغى الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارته إلى رومانيا، ردا على إعلان رئيسة الحكومة الرومانية فيوريكا دانسيلا، عزمها نقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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وقال الديوان الملكي إن الملك عبدالله الثاني "قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ الاثنين، وذلك نصرة للقدس، عقب تصريحات دانسيلا عن (عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس)".وكانت أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تشمل لقاءات ثنائية للعاهل الأردني مع الرئيس الروماني ومسؤولين في البرلمان.وأوضح الديوان الملكي، أن الملك عبد الله الثاني سيشارك في جولة من "اجتماعات العقبة" التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.يشار إلى أن دانسيلا كانت قد تعهدت، في كلمة ألقتها في اليوم الأول من أعمال اللوبي الأميركي الموالي لإسرائيل "إيباك" في واشنطن، بنقل مقر السفارة إلى القدس.