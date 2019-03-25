ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود

تسود حالة من التوتر مناطق قطاع غزة وسط مخاوف من قيام اسرائيل بشن هجوم على القطاع رغم عدم تبني أية جهة فلسطينية لاطلاق الصاروخ الذي اصاب منزلا في منطقة الشارون حتى الساعة.

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ويؤكد عدد من المحللين ان للصاروخ رسائل سياسية تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة وما يجري في القدس والسجون.وافيد ان الجيش الاسرائيلي قام بنشر كتيبتي مشاة وبدأ بتحريك قواته باتجاه حدود غزة.