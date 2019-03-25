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شيرين عبد الوهاب توضح الحقيقة وتقول: "بلدي خط أحمر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة للجمهور ولزملائها الفنانين اوضحت فيها حقيقة ما قالته في حفلها في البحرين، معتذرة من كل الذين فهموا كلامها بشكل خاطئ.



وكتبت عبر حسابها الخاص: "عاوزة أتكلم من قلبي مع كل واحد من أهل بلدي الحبيبة، ومن أهلي وأصدقائي وزملائي؛ اللي قدروا يفهموا ويصدقوا إني لا يمكن أسيء لبلادي اللي أنا كلي من خيرها ولا يمكن أنكر فضلها عليا، بجد باشكركم وباحبكم، وبعتذر للي أساء فهم كلامي من كل قلبي".


واضافت: "بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تماماً وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها".


وتابعت: "اللي قلته نصاً وهو موجود بالفيديو "أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني" - فيه فرق كبير بين الجملتين!".


وختمت: "أنا كنت بتكلم عن موقف شخصي لما هزرت علي المسرح من قبل ورُفعت عليا دعاوى وصدر حكم بسجني سنة وسددت كفالة، واستأنفت واتلغى الحكم في الاستئناف! وبعدين اترفع عليا جنحة مباشرة عن نفس الواقعة، واتحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المصري بما وقع في الشارقة؛ هذا ما كنت أقصده والله أعلم بالنوايا"




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