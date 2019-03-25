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يعد التدهور المعرفي أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للكثيرين، ولكن يبدو أن هناك ما...
يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض...
حذر خبراء من أن شرب كوب حار من المشروبات الساخنة يضاعف خطر الإصابة بسرطان...
تراجع القدرات الإدراكية أمر يقلق كثيرا من الناس خصوصا مع التقدم بالعمر، لكن يبدو...
أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...
كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية قد يزيد من خطر إصابة الأطفال...
قررت شركة "بيوجين" الأميركية للأدوية وشريكتها اليابانية "إيساي"، إنهاء تجربتين في...
أظهرت نتائج دراسة حديثة لعلماء جامعة روتجرز الأميركية، أن الإفراط في التدخين مع...
يعقّد مرض ألزهايمر الحياة اليومية للمريض، على اعتبار أن مهاراته العقلية...
قالت دراسة حديثة إن من يرغب في إنقاص الوزن عليه بقسط كافٍ من النوم، بدلاً من...