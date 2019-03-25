اليكم, قائمة, المنتخبات, المتأهلة, لكأس, أمم, إفريقيا, 2019,

اكتمل أمس الأحد عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 20 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.وسيتم تقسيم المنتخبات وفقا للتصنيف الأخير للمنتخبات إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست لبطولة أمم إفريقيا، قبل إجراء القرعة في الـ12 من أبريل المقبل.ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور الـ16، في نظام يطبق لأول مرة في كأس أمم إفريقيا.وجاء تقسيم المنتخبات كالتالي:المستوى الأول: مصر (البلد المنظم)، تونس، غانا، السنغال، الكاميرون، وكوت ديفوار.المستوى الثاني: المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، غينيا، ومالي.المستوى الثالث: أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، موريتانيا، وأنغولا.المستوى الرابع: بنين، بوروندي، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، ومدغشقر.وتأهلت خمسة منتخبات عربية إلى نهائيات النسخة المقبلة للبطولة، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للمنتخبات العربية، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا.