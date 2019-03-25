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هولندي سئم الحياة العادية.. فصنع "المستحيل" مع زوجته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر رجل هولندي أن يحدث انقلابا في حياته الروتينية في المدينة، وقرر مع زوجته الذهاب إلى منطقة ريفية نائية في البرتغال لغرض لا يقدر عليه الكثيرون.



وبحسب ما أوردت "ديلي ميل"، الأحد، استقال كيس جوسينز ( 55 عاما) من وظيفته في هولندا التي كانت تدر عليه 55 ألف دولار سنويا، بعد أن شعر بأن هناك شيئا ما يجب فعله، على الرغم من النجاح والراحة اللتين كانتا تطبعان حياته.


ولم يكن المنزل، الذي قرر الزوجان تشييده في المنطقة الريفية، مثل ذلك الذي نعرفه، إذ ليست فيه إمدادات ماء وكهرباء تقليدية، وعمل الزوجان على  تزويده بالطاقة عبر ألواح شمسية، وجلب الماء من نبع قريب، والخشب لتدفئة المنزل، وباتا يعيشان فيه بشكل بدائي للغاية لا يمت للحداثة بصلة.


وبدأت القصة في عام 2016، عندما زار الزوجان، اللذان ظل ابنهما في هولندا، منطقة ريفية في البرتغال، ووقعا في حبها، وقرر البقاء هناك، تاركين عملهما نهائيا في مايو 2017.


وقال الرجل الهولندي: "لقد وجدنا شيئا لم نره من قبل"، وأضاف "الجمال الطبيعي كان مذهلا وكان الناس ودودون، لذلك قررت العيش كل حياتي هنا".




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