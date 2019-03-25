الدبور, النصراوي, مؤنس, يلسع, النمسا, مع, منتخب, اسرائيل,

تغلب منتخب إسرائيل على منتخب النمسا ب 4 أهداف مقابل 2 وذلك خلال مباراة جرت على ستاد سامي عوفر بحيفا في اطار تصفيات بطولة أوروبا بكرة القدم أن اللاعب عيران زهافي سجل ثلاثة أهداف فيما سجل الهدف الرابع المهاجم النصراوي مؤنس دبور.

اما الهدفان للمنتخب النمساوي فقد سجلهما اللاعب ارناوتافيتشوحصد المنتخب الاسرائيلي على رصيد 4 نقاط من 6 في اطار المجموعة.تصوير afp