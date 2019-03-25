بطيرم, -وفاة, 23, ولدا, من, جيل, صفر, حتى, 18, عاما, جراء, حوادث, غير, متعمدة, منها, 10, حالات, لاولاد, عرب,

يبدأ فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 العمل بالتوقيت الصيفي حيث سيتم تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام. ويتميز التوقيت الصيفي بطول ساعات النهار وتغييرا بحالة الجو لتصبح درجات الحرارة أكثر اعتدالا ودفئا.

وتعتبر هذه الفترة الانتقالية مميزة لدى العديد من الفتيان والاولاد الذين يقضون وقتا اكثر خلال اللعب واللهو خارج المنزل في ظل الاجواء الربيعية الساحرة ودفء حالة الطقس مما يتطلب من الاهل والبالغين تقديم النصائح والارشادات والتوعية لهم فيما يتعلق بالمخاطر التي من المحتمل ان يتعرضوا لها خلال اللعب وزيادة المراقبة الفعّالة اثناء فترة لعبهم.وقالت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد في احصائيات اصدرتها حول وفيات الاطفال منذ مطلع العام الحالي 2019 حيث تُشير الى ان 23 حالة وفاة شهدتها البلاد لأولاد من جيل صفر حتى 18 عام جراء الحوادث غير المتعمدة من بينها 10 حالات وفاة كانت من نصيب الاولاد العرب. واشارت المعطيات ايضا ان من بين حالات الوفاة التي كانت من نصيب الاولاد العرب 3 حالات في منطقة النقب.وذكرت "بطيرم" من بين حالات الوفاة المذكورة 4 وفيات منها كانت لأطفال توفوا في الطرقات وست وفيات كانت في المنزل وساحاته، 6 حالات بسبب حوادث الطرق وحالتين بسبب الحريق.وتناشد "بطيرم" ايضا الأهل بضرورة اتباع السلوك الآمن فيما يتعلق بمراقبة الاولاد والأطفال خلال لعبهم خارج المنزل ايضا مراقبة فعالة حيث تنصح ايضا بمرافقة شخص بالغ لهم اثناء لعبهم في الخارج. كما تنصح ايضا بوجوب تقديم كافة النصائح والارشادات لهم حول المخاطر التي قد يتعرضوا لها اثناء لعبهم في الطرقات تحسبا من حالات الدهس، اضافة الى توعيتهم تجاه المخاطر التي قد يواجهونها خلال تواجدهم في احضان الطبيعة، خاصة اذا كنا نتحدث عن اعتدال الحالة الجوية ودفء الطقس الامر الذي يؤدي الى انتشار الزواحف والحشرات التي يتوجب الحذر منها. كما تنصح "بطيرم" الأهل بضرورة تحديد ساعات اللعب واللهو للأولاد خارج المنزل على ان يعودوا في ساعة محددة الى المنزل.