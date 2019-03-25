التركي, كيفانج, يغسل, عناء, التصوير, بنزهة, رومانسية, مع, حبيبته,

أخذ النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة سريعة من تصوير مسلسله الجديد «الاصطدام»، وقرر أن يقضيها مع صديقه، الفنان التركي كيفانج قصبلي.

كيفانج اصطحب صديقه في نزهة بحرية ممتعة على الرغم من برودة الطقس، حيث تبادل النجمان صوراً من أجواء نزهتهما، عكست مدى سعادتهما واستمتاعهما بالهواء الطلق في عرض البحر.يُذكر أن كيفانج يشارك في بطولة «الاصطدام» أمام إلتشين سانجو، أنور صايلاك، البيران دويماز وغيرهم، وهو العمل الدرامي الذي عاد به للشاشة الصغيرة بعد مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستو.مهند يُعرض له أيضاً في دور العرض السينمائي التركي حالياً فيلم «الأعمال المنظمة» في موسمه الثاني، ويشارك النجم التركي في بطولته أمام رضا كوجا أوغلو، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، حتى أن الكثيرين من محبيه اقترحوا أن يقدم نفس الشخصية في مسلسل درامي منفصل عن الفيلم.