تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-25 10:44:48 ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود |  2019-03-25 10:33:55 اليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 |  2019-03-25 10:29:12 إقالة جراح القلب الأشهر في البلاد .. الحاج: سأعود إلى بريطانيا |  2019-03-25 09:52:18 الدبور النصراوي مؤنس يلسع النمسا مع منتخب اسرائيل |  2019-03-25 09:41:36 بطيرم -وفاة 23 ولدا من جيل صفر حتى 18 عاما جراء حوادث غير متعمدة منها 10 حالات لاولاد عرب |  2019-03-25 08:48:56 فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة |  2019-03-25 08:40:58 صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس |  2019-03-25 08:34:31 فيديو - نتنياهو يختصر زيارته الى واشنطن مهددا غزة بالرد |  2019-03-25 05:36:59 فيديو وصور - 7 اصابات جراء سقوط صاروخ في منطقة الشارون |  2019-03-25 05:23:47 امطار واجواء شديدة البرودة وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-03-25 05:21:18 الرملة: مقتل الشاب ذياب ابو هزاز باطلاق نار |  2019-03-24 18:41:09 ترامب سيوقع غداً مرسوماً يعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان |  2019-03-24 18:40:25 عريقات: رومانيا وهندوراس تكرسان "لغة الغاب" بإعلانهما نقل سفارتيهما للقدس |  2019-03-24 16:34:25 حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا |  2019-03-24 16:31:07 اعتقال أربعة مشتبهين على خلفية جريمة قتل المرحوم ساهر محاميد من أم الفحم |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأزواج التوائم.. قرار "نهائي" بالحمل والإنجاب في نفس اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شقيقتان توأمان تتزوجان من شقيقين توأمين وتحاولان الحمل والإنجاب في اليوم نفسه، لأن عدم حدوث ذلك في الوقت نفسه سيكون "صعبا" عليهما.



فقد كشفت الشقيقتان التوأمان المتطابقان بريتني وبريانا وزوجاهما الشقيقان التوأمان المتطابقان جوش وجيرمي ساليرز عن نيتهما وتخطيطهما للحمل والولادة في اليوم نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.


وقال الأزواج المتطابقون، خلال برنامج وثائقي بعنوان "زواجنا من التوائم المزدوجة" الذي تبثه قناة تي إل سي، إنهم يريدون العيش معا وتأسيس عائلة كبيرة تحت سقف واحد.


وقال جيريمي إنه يريد أن يولد طفله وطفل شقيقه في نفس اليوم بالضبط، وأضاف موضحا "نريد أن يكون لدينا توأمان، ونريد أن يولدا في نفس اليوم".


وقالت بريتني إن أطفالهما سيكونون أشقاء جينيا، رغم أنهما سيكونون أبناء عمومة في الواقعة، لكن نظرا لتطابق جينات الأزواج والزوجات، فهذا يعني أن الأطفال سيكون لهم نفس الحمض النووي.


وشددت بريانا وبريتني على أن عدم خوض تجربة الحمل معا، وفي الوقت نفسه، سيكون أمرا "صعبا".


وجرت العادة أن ترتدي الشقيقتان التوأمان ملابس متشابهة، ناهيك عن أنهما تعملان محاميتين في شركة المحاماة  نفسها، بالإضافة إلى أنهما تتشاركان في العادات ذاتها.




كلمات متعلقة

الأزواج, التوائم.., قرار, "نهائي", بالحمل, والإنجاب, في, نفس, اليوم,

تابعونــا

هولندي سئم الحياة العادية.. فصنع "المستحيل" مع زوجته هولندي سئم الحياة العادية.. فصنع "المستحيل" مع زوجته 2019-03-25 | 10:31:36

قرر رجل هولندي أن يحدث انقلابا في حياته الروتينية في المدينة، وقرر مع زوجته...

رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا 2019-03-24 | 10:39:05

للوهلة الأولى، يبدو هذا الرسم الكاريكاتوري أنه الشعار التقليدي لنيوزيلندا. لكن...

"فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة "فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة 2019-03-24 | 10:33:10

نشر خبير الأمن السيبراني براين كريبس على موقعه “كريبس أون سكيورتي” (KrebsOnSecurity)...

آيفون 2019 يشحن كل منتجات أبل آيفون 2019 يشحن كل منتجات أبل 2019-03-24 | 08:59:49

يتوقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون الجديد، الذي...

توأم المنظومة الشمسية يولد على مقربة من الأرض توأم المنظومة الشمسية يولد على مقربة من الأرض 2019-03-21 | 13:30:12

أعلنت مجموعة علماء الفلك من المرصد الفلكي الياباني برئاسة، تومويوكو كودو، أن...

ماليزيا - تمساح يمزق عاملا ويلتهمه ! صورة ماليزيا - تمساح يمزق عاملا ويلتهمه ! صورة 2019-03-21 | 12:00:11

تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من...

أم "تعتدي بوحشية" على أطفالها لتصوير مقاطع فيديو أم "تعتدي بوحشية" على أطفالها لتصوير مقاطع فيديو 2019-03-21 | 10:58:47

ألقت شرطة أريزونا القبض على والدة بالتبني لسبعة أطفال، زُعم أنهم يتضورون جوعا...

كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم 2019-03-21 | 08:31:59

كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...

طبيب يخصب 48 امرأة ويفلت من العقاب! (صورة) طبيب يخصب 48 امرأة ويفلت من العقاب! (صورة) 2019-03-20 | 15:50:47

حكم على طبيب خصوبة سابق من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن لعام واحد مع وقف...

رسالة طفلة بائسة تهز بريطانيا! (صورة) رسالة طفلة بائسة تهز بريطانيا! (صورة) 2019-03-20 | 14:50:31

حققت شكوى أرسلتها طفلة في الـ 11 من عمرها إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني شعبية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهمنيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينمقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم وزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعهيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا حريق هائل قرب دبورية غابة سويسرا قرب دبورية قرية احتراق مخازن منطقة طبريا فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com