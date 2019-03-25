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اصابات ودمار هائل في سقوط صاروخ على منزل بمنطقة الشارون
2019-03-25 08:56:33
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اصابات ودمار هائل في سقوط صاروخ على منزل بمنطقة الشارون
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