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اصابات ودمار هائل في سقوط صاروخ على منزل بمنطقة الشارون



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اصابات ودمار هائل في سقوط صاروخ على منزل بمنطقة الشارون




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