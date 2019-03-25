فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة

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أثار سيزار لويس مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني، الشكوك حول...
فاز فريق شابات هبوعيل عرابة أ لكرة السلة ومدربته تسنيم نصار على فريق شابات أ...
منتخب إسرائيل للشبيبة والشباب في كرة الطائرة زار مدينة عرابة وفرقها الرياضية مع...
أقيم نهاية الاسبوع الماضية "سباق وادي عربة 2019" (العرافا)، وهو سلسلة سباقات دراجات...
تألق مجددا الملاكم الموهوب صافي شعبان ابن مدينة اللد في بطوله دوليه " بيليتس"...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية امام فريق مكابي حيفا بهدفين مقابل لا شيء...
يتصدر فريق نساء هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية كرة القدم المرتبة الأولى والتي...
انضم مؤخرا الحارس الشاب معين حلبي ابن قرية دالية الكرمل الى صفوف فريق هبوعيل تل...
انضمّ اللاعب الواعد محمّد جمرة محاميد 14 عامًا، من قرية معاوية إلى فريق فوينتيلساز...
شارك لاعبي فريق مكابي ام الفحم مساء يوم امس الجمعة بوجبة عشاء جماعية قدمها اهم...