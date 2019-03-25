فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة

حقق فريق نساء عرابة بكرة القدم التابع لجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة في قسم الرياضة ببلدية عرابة ومديرها محمد نصاروبحضوره,

فريق نساء عرابة من الدرجة القطرية حقق فوزا مستحقا على فريق اسا تل ابيب مقابل هدف على استاد كريات حاييم بثلاثية وقد انتهى الشوط الاول بالتعادل هدف لكلا من الفريقين سجلت لعرابة اللاعبة رنا سبع فيما سجل لتل ايبيب تمارا.الشوط الثاني قدم فريق عرابة اداءا افضل من الشوط الاول وقد استطاعت اللاعبة اية خلايله تسجيل الهدف الثاني كما وسجلت اللاعبة ايه عابد الهدف الثالث وانتهت المباراة بفرحة عرابية عارمه .مثل عرابة في تركيبة الفريق كل من : سجا ابراهيم ,انوار حيادري ,ديما كيال ,ندين الياس ,اية خلايله ,نرمين كناعنه رنا سبع ,ايه عابد ,وسلام علي , سماح خطيب ,مدرب الفريق منار دراوشه وصفاء نابلسي.