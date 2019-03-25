صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس

اقدم مستوطنون فجر اليوم على اعطاب اطارات حوالي 30 سيارة وخط شعارات عنصرية عليها،والتي تعود ملكيتها لمواطنين في منطقة أرض السمار التلة الفرنسية في مدينة القدس .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الافادات والادلة.ويرجح ان يكون الحادث يندرج تحت ما يسمى بعمليات تدفيع الثمن .