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صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 اقدم مستوطنون فجر اليوم على اعطاب اطارات حوالي 30 سيارة وخط شعارات عنصرية عليها،والتي تعود ملكيتها لمواطنين في منطقة أرض السمار التلة الفرنسية في مدينة القدس .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الافادات والادلة.


ويرجح ان يكون الحادث يندرج تحت ما يسمى بعمليات تدفيع الثمن .




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