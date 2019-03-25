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فيديو - نتنياهو يختصر زيارته الى واشنطن مهددا غزة بالرد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اعلن  بنيامين نتنياهو انه قرر اختصار زيارته الى واشنطن والعودة الى البلاد .



وقال الوفد المرافق له ان نتنياهو سيعود  فور اجتماعه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في واشنطن اثر سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة الشارون .


نتنياهو هدد بالرد بقوة على الصاروخ.



تصوير - afp 




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