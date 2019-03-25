فيديو - نتنياهو يختصر زيارته الى واشنطن مهددا غزة بالرد

اعلن بنيامين نتنياهو انه قرر اختصار زيارته الى واشنطن والعودة الى البلاد .

وقال الوفد المرافق له ان نتنياهو سيعود فور اجتماعه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في واشنطن اثر سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة الشارون .نتنياهو هدد بالرد بقوة على الصاروخ.تصوير - afp