فيديو وصور - 7 اصابات جراء سقوط صاروخ في منطقة الشارون

اصيب سبعة مواطنين بجروح جراء سقوط صاوخ انطلق من قطاع غزة واصاب منزلا في منطقة الشارون صباح اليوم.

وأكد الجيش الاسرائيلي انه وفي أعقاب تقرير عن إنذار في منطقة الشارون، تم التعرف على صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية اصاب منزلا بشكل مباشر ونجم عنه اصابة سبعة وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة.وافاد الناطق العسكري الاسرائيلي بأن صافرات الانذار دوت في منطقة كفار سابا والطيبة والطيرة وقلنسوة ، ثم ما لبث ان سمع صوت انفجار قوي في المنطقة وكانت الساعة الخامسة و19 دقيقة.وبعد دقائق افاد الناطق العسكري ان صاروخا قد رصدته الرادارات الاسرائيلية في المنطقة وانه سقط وانفجر في بلدة مشميرت في منطقة الشارون وان الصاروخ اصاب مباشرة احد البيوت.وقال مصدر عسكري اسرائيلي ان الصاروخ المذكور قد اطلق على ما يبدو من قطاع غزة فجر اليوم وان هذه المعلومة لا تزال قيد التحقيق والتحقق.