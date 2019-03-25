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امطار واجواء شديدة البرودة وانخفاض على درجات الحرارة



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اليوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بالكتلة الهوائية الباردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتضعف فرصة سقوط الامطار خلال ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .



والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


والاربعاء، يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الافقية، والتزحلق على الطرقات.




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