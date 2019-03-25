امطار, واجواء, شديدة, البرودة, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

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تسود حالة من التوتر مناطق قطاع غزة وسط مخاوف من قيام اسرائيل بشن هجوم على القطاع...
أقالت إدارة جامعة النجاح البرفسور سليم الحاج يحيى من منصبه كمدير لمشفى النجاح...
تغلب منتخب إسرائيل على منتخب النمسا ب 4 أهداف مقابل 2 وذلك خلال مباراة جرت على ستاد...
يبدأ فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 العمل بالتوقيت الصيفي حيث سيتم تحريك عقارب...
اقدم مستوطنون فجر اليوم على اعطاب اطارات حوالي 30 سيارة وخط شعارات عنصرية...
اعلن بنيامين نتنياهو انه قرر اختصار زيارته الى واشنطن والعودة الى البلاد...
اصيب سبعة مواطنين بجروح جراء سقوط صاوخ انطلق من قطاع غزة واصاب منزلا في منطقة...
لقي الشاب ذياب ابو هزاز (24 عاما) في مدينة الرملة مصرعه ليلة امس اثر قيام مجهولين...
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية ، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر، الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي. :" سمحت...