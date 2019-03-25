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الرملة: مقتل الشاب ذياب ابو هزاز باطلاق نار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب ذياب ابو هزاز (24 عاما) في مدينة الرملة مصرعه ليلة امس اثر قيام مجهولين باطلاق وابل من الرصاص عليه في احد احياء مدينة الرملة .



وحاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن حادث إطلاق نار في شارع تل حاي في الرملة.

في الوقت نفسه، وصل الى مستشفى أساف هاروفة شخص مصاب جراء اطلاق نار وصفت حالته بالحرجة، وبعد وقت قصير تم الاعلان عن وفاته.

قوات من الشرطة وصلت ال مكان الحادث وباشرت بالتحقيق في ملابساته.




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