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ترامب سيوقع غداً مرسوماً يعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية ، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع غداً الاثنين مرسوماً ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل.



وقال كاتس، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد: "سيوقع غداً الرئيس ترامب وبحضور نتنياهو مرسوماً حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان".


وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن الوقت حان للإعتراف بسيادة "إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" .




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