أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية ، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع غداً الاثنين مرسوماً ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل.

وقال كاتس، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد: "سيوقع غداً الرئيس ترامب وبحضور نتنياهو مرسوماً حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان".وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن الوقت حان للإعتراف بسيادة "إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" .