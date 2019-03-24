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جاء في بيان صادر عن وسيم بدر، الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي. :" سمحت...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال نهاية الأسبوع الفائت بثلاثة سنتمترات ونصف...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
اسفرت عملية سطو مسلح على فرع بنك بريد في مدينة طمرة اليوم الاحد عن اصابة شابين...
هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة على الاشرع الرئيسي قرب قرية شعب اليوم الاحد عن...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع 79 قرب شفاعمرو اليوم الاحد عن اصابة سيدتين...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف...
اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات...