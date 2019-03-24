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كشفت مصادر قضائية في نيوزيلندا، الأحد، أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في...
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار انطلاق الحراك البحري...
وقع آلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام إلى رئيسة وزراء...
حذرت روسيا من التداعيات السلبية التي قد يسفر عنها اعتراف الولايات المتحدة...
ارتدت نساء كثيرات في نيوزيلندا الحجاب إظهارا لدعمهن لأهالي 50 شخصا قتلوا بالرصاص...
قال الرئيس الفلسطين محمود عباس، إن "السلطة دفعت هذا الشهر نصف الراتب لكل موظف، وقد...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أوعز الى وكلائه برفع دعوى قذف...
رُفع الآذان في ارجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت...
وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة...