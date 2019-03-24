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الطب البديل يوصل امرأة إلى حافة الموت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 خضعت امرأة صينية لعلاج بالطب البديل، تضمن تناولها عصير الفواكه بحقنه عبر الوريد، ولم تعر انتباها للأعراض الخطيرة التي ظهرت عليها.



وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن المرأة لم تشعر بالقلق من ارتفاع درجة حرارتها ومن الحكة التي اعترت جسدها بالكامل، بعد أن حقنت نفسها عبر الوريد بمزيج عصير مكون من 20 نوع فاكهة.


وكانت الصينية على ثقة تامة بأن استخدام عصير الفاكهة بهذه الطريقة لا يمكن أن يضرها أبدا، إلى أن ارتفعت حرارتها واعترتها حساسية وحكة، ما أثار قلق زوجها الذي اتصل بسيارة الإسعاف.


وأخضع الأطباء المرأة لعملية تنقية الدم باستخدام السوائل الملحية التي تحافظ على تكوين الدم وبمضادات حيوية. ولم تتحسن المرأة، التي وصلت إلى حافة الموت، إلا بعد 5 أيام من العلاج والمراقبة الطبية.




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