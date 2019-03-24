زيدان, يفسد, مخطط, كريستيانو, رونالدو,

أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مخطط كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس كان قد أبرم اتفاقًا مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من أجل الانتقال إلى تورينو في الموسم المقبل.وكان مارسيلو يعاني من الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح للاعب الشاب سيرجيو ريجيلون، وذلك خلال حقبة المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مارسيلو طلب مهلة من يوفنتوس لبحث مستقبله مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده مع الميرنجي يستمر حتى صيف 2022.وأوضح أن عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد أفسدت اتفاق يوفنتوس مع مارسيلو، ولذلك فإن الأخير سيعود إلى التفكير في إمكانية الاستمرار داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى إجراء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اتصالات بصديقه مارسيلو لإقناعه بالقدوم إلى تورينو في الموسم المقبل.وبخصوص دعم خط الدفاع، أوضح الموقع الإيطالي أن قائمة اهتمامات يوفنتوس في الميركاتو المقبل تضم ماتياس دي ليخت (أياكس)، كريستيان روميرو (جنوى)، وكوستاس مانولاس (روما).