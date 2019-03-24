تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-24 16:34:25 حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا |  2019-03-24 16:31:07 اعتقال أربعة مشتبهين على خلفية جريمة قتل المرحوم ساهر محاميد من أم الفحم |  2019-03-24 14:00:33 الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة |  2019-03-24 14:00:28 ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا ب 3.5 سنتمترات |  2019-03-24 12:32:20 صور - حريق داخل محل تجاري في البقيعة واضرار جسيمة |  2019-03-24 12:26:21 فيديو وصور - اصابة شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة باطلاق نار خلال سطو مسلح على فرع بنك بريد بطمرة |  2019-03-24 12:00:12 فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل |  2019-03-24 11:54:58 مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا |  2019-03-24 11:50:59 اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وسيارة قرب شعب |  2019-03-24 11:49:50 صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز |  2019-03-24 11:05:27 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع قرب شفاعمرو |  2019-03-24 10:39:05 رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا |  2019-03-24 10:38:03 الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! |  2019-03-24 10:33:10 "فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة |  2019-03-24 10:24:15 تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيدان يفسد مخطط كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مخطط كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس كان قد أبرم اتفاقًا مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من أجل الانتقال إلى تورينو في الموسم المقبل.


وكان مارسيلو يعاني من الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح للاعب الشاب سيرجيو ريجيلون، وذلك خلال حقبة المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مارسيلو طلب مهلة من يوفنتوس لبحث مستقبله مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده مع الميرنجي يستمر حتى صيف 2022.


وأوضح أن عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد أفسدت اتفاق يوفنتوس مع مارسيلو، ولذلك فإن الأخير سيعود إلى التفكير في إمكانية الاستمرار داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".


يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى إجراء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اتصالات بصديقه مارسيلو لإقناعه بالقدوم إلى تورينو في الموسم المقبل.


وبخصوص دعم خط الدفاع، أوضح الموقع الإيطالي أن قائمة اهتمامات يوفنتوس في الميركاتو المقبل تضم ماتياس دي ليخت (أياكس)، كريستيان روميرو (جنوى)، وكوستاس مانولاس (روما).




كلمات متعلقة

زيدان, يفسد, مخطط, كريستيانو, رونالدو,

تابعونــا

محمد صلاح وحيدا في جزر المالديف محمد صلاح وحيدا في جزر المالديف 2019-03-24 | 14:03:49

استغل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فترة توقف...

صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز 2019-03-24 | 11:49:50

رصدت الصحافة البريطانية أسرع سبعة لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم...

مفاجأة بشأن إصابة ميسي مفاجأة بشأن إصابة ميسي 2019-03-24 | 10:45:04

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بإصابة ليونيل ميسي، نجم...

كورتوا يرد على "من أرادوا اغتياله" كورتوا يرد على "من أرادوا اغتياله" 2019-03-24 | 09:02:21

هاجم حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، الصحافة الإسبانية التي انتقدته...

بايرن ميونخ يجهز صفعة قوية لبرشلونة بايرن ميونخ يجهز صفعة قوية لبرشلونة 2019-03-23 | 18:23:48

يستعد نادي بايرن ميونخ لتوجيه ضربة كبيرة لبرشلونة بشأن صفقة التعاقد مع نجم...

بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي 2019-03-23 | 15:00:25

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...

خطوة جديدة تقرب برشلونة من دي ليخت خطوة جديدة تقرب برشلونة من دي ليخت 2019-03-23 | 10:20:52

يخطط برشلونة للتقدم خطوة جديدة نحو حسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس،...

مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة 2019-03-23 | 07:00:09

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضًا مميزا، من...

ثورة ريال مدريد تُبعد ديبالا عن يوفنتوس ثورة ريال مدريد تُبعد ديبالا عن يوفنتوس 2019-03-22 | 16:01:04

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من الرحيل عن الفريق بالفترة المقبلة،...

نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة 2019-03-22 | 09:24:34

فتح نجم بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام انتقاله مستقبلًا لأحد عملاقي إسبانيا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةبلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف طائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةقسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديوبسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق منخفض جوي نهاية الاسبوع ماطر بارد ثلوج فرصة ضعيفة مهيأة حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com