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رائد مشرف يعود إلى "باب الحارة" بشخصية ثانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الممثل السوري رائد مشرف لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير أولى مشاهده في الجزء العاشر من مسلسل " باب الحارة " من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.



وقال إنه يؤدي في العمل الشامي الشهير شخصية "أبو مصطفى" صاحب القهوة، وهو أحد كبارية الحارة وهو رجل غني حكيم.


وبهذه الشخصية يعود مشرف إلى العمل بعد غياب طويل، إذ ظهر في الأجزاء الثلاثة الأولى بشخصية "مسلّم – أبو مالك" العامل في قهوة "أبو حاتم".


ويعد مشرف من الوجوه المألوفة في المسلسلات الشامية، لعل أهمها "ليالي الصالحية" و"طوق البنات" و"عطر الشام" و"أهل الراية.




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