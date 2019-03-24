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أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حيرة جمهورها ومتابعيها بسبب منشور غامض لها،...
نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"...
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وزوجها بعيد ميلاد ابنتهما “هيفين”،...
تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي لإطلاق أنشودة دينية، تزامناً مع عيد الأم. وفي...
في أول تعليق من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها...
في ليلة استثنائية، أحيت الفنانة أحلام حفلتها الأولى بالسعودية بمنطقة الرياض،...
يوافق يوم 21 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم الأم، والذي يعرف في منطقتنا العربية...
قدم محام مصري بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على...
كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفنان المصري رامز جلال، إنه تمت الاستعانة...
طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على...