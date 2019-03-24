محمد, صلاح, وحيدا, في, جزر, المالديف,

استغل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فترة توقف البماريات مع فريقه، وعدم انضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، للاستمتاع بأجازة في جزر المالديف.

نجم منتخب مصر شارك متابعيه بصورة غامضة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” حيث يظهر وحيدا على الشاطئ.صلاح استغل فترة التوقف الدولي للسفر والاسترخاء في جزر المالديف، قبل السفر إلى دبي السبت، بعد أن اتفق ليفربول والاتحاد المصري على عدم التحاق صلاح بمنتخب “الفراعنة” الذي يخوض مباراة بالتصفيات الأفريقية أمام النيجر وهو ضامن للتأهل، ثم ودية أمام نيجيريا.اللاعب نشر الصورة وكُتب عليها عبارة “لن تمشي وحيدا” في إشارة منه إلى شعار فريق ليفربول،، بينما يقف صلاح أمام العبارة المحفورة على الرمال.. ولم يعرف مغزى الصورة، التي قد تكون رسالة تشجيعية يوجهها صلاح لنفسه، أو قد تكون رسالة لإبداء تمسكه بناديه ليفربول، وبحلم تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.صلاح يعاني خلال الفترة الحالية من عدم تسجيل الأهداف، في مباريات الفريق الـ7 الأخيرة، لكنه يأمل في أن تساعده رحلتيه إلى المالديف ودبي على الاسترخاء والعودة بقوة للمنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.