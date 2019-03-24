الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار انطلاق الحراك البحري والبري الـ26 يوم غد الثلاثاء، على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

ودعا القيادي في الجهاد الاسلامي احمد المدلل الجماهير للمشاركة بالحراك البري والبحري، للتأكيد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق اهدافها.وحذر خلال مؤتمر صحفي في ميناء الصيادين، يوم الاحد، الاحتلال من استهداف المشاركين في المسيرات، مؤكدا ان غرفة العمليات المشتركة ستكون جاهزة للرد على اي اعتداء.