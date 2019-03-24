تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-24 16:34:25 حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا |  2019-03-24 16:31:07 اعتقال أربعة مشتبهين على خلفية جريمة قتل المرحوم ساهر محاميد من أم الفحم |  2019-03-24 14:00:33 الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة |  2019-03-24 14:00:28 ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا ب 3.5 سنتمترات |  2019-03-24 12:32:20 صور - حريق داخل محل تجاري في البقيعة واضرار جسيمة |  2019-03-24 12:26:21 فيديو وصور - اصابة شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة باطلاق نار خلال سطو مسلح على فرع بنك بريد بطمرة |  2019-03-24 12:00:12 فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل |  2019-03-24 11:54:58 مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا |  2019-03-24 11:50:59 اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وسيارة قرب شعب |  2019-03-24 11:49:50 صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز |  2019-03-24 11:05:27 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع قرب شفاعمرو |  2019-03-24 10:39:05 رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا |  2019-03-24 10:38:03 الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! |  2019-03-24 10:33:10 "فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة |  2019-03-24 10:24:15 تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الثلاثاء - حراك بحري وبري على حدود غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار انطلاق الحراك البحري والبري الـ26 يوم غد الثلاثاء، على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.



ودعا القيادي في الجهاد الاسلامي احمد المدلل الجماهير للمشاركة بالحراك البري والبحري، للتأكيد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق اهدافها.


وحذر خلال مؤتمر صحفي في ميناء الصيادين، يوم الاحد، الاحتلال من استهداف المشاركين في المسيرات، مؤكدا ان غرفة العمليات المشتركة ستكون جاهزة للرد على اي اعتداء.




كلمات متعلقة

الثلاثاء, -, حراك, بحري, وبري, على, حدود, غزة,

تابعونــا

حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا حضانة اطفال عربية كانت الهدف التالي لسفاح نيوزيلندا 2019-03-24 | 16:34:25

كشفت مصادر قضائية في نيوزيلندا، الأحد، أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في...

مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا 2019-03-24 | 11:54:58

وقع آلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام إلى رئيسة وزراء...

روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام 2019-03-24 | 09:24:31

حذرت روسيا من التداعيات السلبية التي قد يسفر عنها اعتراف الولايات المتحدة...

قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم 2019-03-24 | 09:03:29

ارتدت نساء كثيرات في نيوزيلندا الحجاب إظهارا لدعمهن لأهالي 50 شخصا قتلوا بالرصاص...

عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة 2019-03-24 | 05:48:50

قال الرئيس الفلسطين محمود عباس، إن "السلطة دفعت هذا الشهر نصف الراتب لكل موظف، وقد...

نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب 2019-03-23 | 14:53:21

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء...

نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون 2019-03-23 | 07:03:29

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أوعز الى وكلائه برفع دعوى قذف...

نيوزيلندا تقف صفا واحدا لإدانة مذبحة المسجدين نيوزيلندا تقف صفا واحدا لإدانة مذبحة المسجدين 2019-03-22 | 15:49:09

رُفع الآذان في ارجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت...

الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري 2019-03-22 | 12:52:41

وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة...

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا 2019-03-22 | 09:18:05

ارتفع الى واحد وتسعين عدد ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية....

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاطلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةتجريف جرافات دونمات اراضي النقب قرية اللقية عرار ابو طلب اسامة سعدي وقف شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية كمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافام الفحم شرطة استدعاء تحقيق معي رجا اغبارية ابناء حركة البلد مظاهرة ام الفحم مدخل اليوم سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com