ارتفاع, منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, ب, 3.5, سنتمترات,

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال نهاية الأسبوع الفائت بثلاثة سنتمترات ونصف السنتمتر.ومنذ بدء فصل الامطار الحالي بمترين واثنين وأربعين (2.42) سنتمترا.وينقص منسوب البحيرة حاليا ثلاثة امتار وأربعة واربعون سنتمترا ليصل الى الخط الأحمر الأعلى.

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