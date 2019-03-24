ارتفاع, منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, ب, 3.5, سنتمترات,

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جاء في بيان صادر عن وسيم بدر، الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي. :" سمحت...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
اسفرت عملية سطو مسلح على فرع بنك بريد في مدينة طمرة اليوم الاحد عن اصابة شابين...
هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة على الاشرع الرئيسي قرب قرية شعب اليوم الاحد عن...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع 79 قرب شفاعمرو اليوم الاحد عن اصابة سيدتين...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف...
اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات...
تتأثر البلاد خلال نهار اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي...