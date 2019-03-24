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وتعتبر مصيفا للمشاهير وأولهم ايلي صعب الذي يملك فيلا فاخرة يستضيف فيها المشاهير العرب مثل اليسا وكذلك الأجانب.

عرض ملابس لانجيريه في فريا المثلجة في لبنان. فريا مشهورة بمنتجعات التزلج المدهشة وفبلات الأثرياء.

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