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صور - حريق داخل محل تجاري في البقيعة واضرار جسيمة



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي-  اندلعت النيران ظهر اليوم الأحد داخل محل تجاري في بلدة البقيعة، حيث هرعت الى المكان 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي، وعملت على احماد الحريق وإخراج الدخان من المكان، إلى جانب قيام رجال الإطفاء والإنقاذ بأعمال بحث عن عالقين.




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