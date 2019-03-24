صور - حريق داخل محل تجاري في البقيعة واضرار جسيمة

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي- اندلعت النيران ظهر اليوم الأحد داخل محل تجاري في بلدة البقيعة، حيث هرعت الى المكان 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي، وعملت على احماد الحريق وإخراج الدخان من المكان، إلى جانب قيام رجال الإطفاء والإنقاذ بأعمال بحث عن عالقين.