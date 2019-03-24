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فيديو وصور - اصابة شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة باطلاق نار خلال سطو مسلح على فرع بنك بريد بطمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفرت عملية سطو مسلح على فرع بنك بريد في مدينة طمرة اليوم الاحد عن اصابة شابين بجراح متوسطة حتى الخطيرة .


وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك .


وافيد ان ملثما دخل الفرع وسرق مبلغا من المال واطلق النار فاصيب شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة فيما اصيبت سيدة بحالة من الرعب والخوف .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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فشله - فشله

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