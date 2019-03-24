فيديو وصور - اصابة شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة باطلاق نار خلال سطو مسلح على فرع بنك بريد بطمرة

اسفرت عملية سطو مسلح على فرع بنك بريد في مدينة طمرة اليوم الاحد عن اصابة شابين بجراح متوسطة حتى الخطيرة .

وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك .وافيد ان ملثما دخل الفرع وسرق مبلغا من المال واطلق النار فاصيب شخصين بجراح متوسطة حتى الخطيرة فيما اصيبت سيدة بحالة من الرعب والخوف .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.