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فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهما بالضرب.



وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو : "تظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام اعين جنود الاحتلال، وتظهر السيدة وهي تسقط أرضا وهم ينهالون عليها وعلى ابنها بالركل والضرب".

وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود قعقور، خلال عودتها الى منزلها، وقد تصدى ابنها لاعتداء المستوطنين.







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