فيديو-, مستوطنون, يعتدون, بوحشية, على, سيدة, وابنها, بالخليل,

هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهما بالضرب.

وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو : "تظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام اعين جنود الاحتلال، وتظهر السيدة وهي تسقط أرضا وهم ينهالون عليها وعلى ابنها بالركل والضرب".وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود قعقور، خلال عودتها الى منزلها، وقد تصدى ابنها لاعتداء المستوطنين.