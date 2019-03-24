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أبرز 8 علامات خطيرة تخص الأظافر لا تتجاهلها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض عيوبها، لكنهم لا يعرفون أن هذه العيوب قد تكون مؤشرا على مشكلة صحية تحتاج إلى علاج فوري.



نستعرض هنا أبرز 8 مشكلات تظهر على الأظافر، وتعد مؤشرا على بعض الأمراض الأكثر شيوعا لدى الكثير من الناس، وفق ما ذكر موقع “ستاندر ميديا”.

هشاشة الأظافر


عندما تصبح أظافرك صلبة ثم تتكسر أو تتصدع فقد يشير ذلك إلى فقر في الدم، ناجم عن انخفاض مستويات الحديد أو قصور الغدة الدرقية، أو نقص في هرموناتها.


تنقر الأظافر


قد تظهر على الأظافر بعض النقور والحفر الصغيرة التي تتسبب مع الوقت بضرر كبير فيها. وهذه النقور قد يكون سببها الصدفية، وهي حالة تجعل الخلايا تتراكم بسرعة، أو داء الثعلبة، وهو أحد أمراض المناعة التي تسبب فقدان الشعر.


التلال الأفقية


أحد الأسباب الرئيسية لظهور ما يشبه التلال الأفقية المتتابعة على الأظافر هو وجود بعض الأمراض، من بينها مرض الكلى الحاد أو مرض السكري أو حتى مرض الغدة الدرقية.


أظافر صفراء


يمكن أن يصبغ التدخين الأظافر باللون الأصفر، أو قد يكون نتيجة طلاء الأظافر، لكن هذا الصفار يمكن أن يكون مؤشرا على مرض تنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.


 تعجر الأظافر


التعجر تشوه في الأصبع والظفر ناجم عن قلة الأكسجين الواصل إليها. وتكون هذه العلامة دليل على عدد من الأمراض، من بينها أمراض القلب والرئتين والتهاب الأمعاء.


أخاديد عمودية


تظهر لدى البعض أخاديد عمودية على الأظافر تكون موازية لطول الظفر من أعلى إلى الأمام، والسبب الرئيسي لذلك هي الشيخوخة، وتكون الأخاديد غالبا ناجمة عن نقص المغذيات مثل المغنيسيوم وفيتامين B12.


بقع بيضاء


البقع البيضاء أحد التغيرات الشائعة التي تطرأ على مظهر الأظافر. وعلى الرغم من أنها غير ضارة، فإنها تدعو إلى الاهتمام، فقد تكون رد فعل لأمراض القلب وأمراض الكبد ونقص الزنك وحتى أمراض الكلى.


خطوط سوداء


يمكن أن تكون البقع السوداء المفاجئة على الأظافر نتيجة لتجلط الدم أسفل الظفر. وفي بعض الأحيان يجب ألا تتجاهل هذه التغيرات، لأنها قد تكون مؤشرا على الورم الميلانيني، وهو أخطر حالات سرطان الجلد.




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