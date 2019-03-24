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كارول سماحة تثير الجدل: “نعم.. أنا المطلقة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حيرة جمهورها ومتابعيها بسبب منشور غامض لها، تعمّدت “سماحة” فيه اختبار ذكاء مُحبيها به؛ ما عرضها لبعض الانتقادات من ناحية، ورأى آخرون أن قصدها إيجابي من ناحية آخرى.



فقد نشرت سماحة عبر حسابها على “تويتر”، منشورًا مُقتضبًا قالت فيه: “نعم.. أنا المطلقة!”.

وظنّ بعض من جمهور “كارول” أنها قد طُلقت بالفعل، وانفصلت عن زوجها، وعبّروا عن صدمتهم بهذا الخبر، بينما تفهّم البعض الأخر أن المقصود من منشورها هو عنوان لأغنيتها الجديدة، والذي اتفق حوله عدد كبير من الجمهور، وعاب عليها عدد آخر من طريقة التسويق المفزعة هذه.


وعلّق متابعو الفنانة اللبنانية، قائلين: “كارول .. مو حلو المزح بهالمواضيع.. عنوان لغنية أو جد؟ تطلقتي”، و”ما بتوقع كارول ممكن تعمل شيء مثل هيك للتسويق”، و”أغنية جديدة أكيد وإهداء لكل المجتمعات العربية وأنو الطلاق مش عيب أو مصيبة ..يلا كارول نزليها”، و”هذي مزحة ولا عنوان لأغنية يا كارول”، و”شو صاير يا قلبي وقعتيلي قلبي.. صاير شيء معك كيف يعني”.




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