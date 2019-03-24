اصابة, خطيرة, بحادث, بين, شاحنة, وسيارة, قرب, شعب,

وتم نقل المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة على الاشرع الرئيسي قرب قرية شعب اليوم الاحد عن اصابة سائق 50 عاما باصابات وصفت بالخطيرة .

تابعونــا

فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل 2019-03-24 | 12:00:12 هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة...

اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع قرب شفاعمرو 2019-03-24 | 11:05:27 اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع 79 قرب شفاعمرو اليوم الاحد عن اصابة سيدتين...

تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا 2019-03-24 | 10:24:15 جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

الجمعة - بدء العمل حسب التوقيت الصيفي 2019-03-24 | 10:18:05 يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف...

صور - اعتقال مشتبهين من طوبا زنغرية بسرقة مواشي 2019-03-24 | 09:20:52 اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات...

اليوم .. منخفض جوي يصل البلاد سيستمر تأثيره حتى الخميس 2019-03-24 | 05:20:30 تتأثر البلاد خلال نهار اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي...

معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون 2019-03-23 | 22:00:38 أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع...

فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني 2019-03-23 | 22:34:18 اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية في ساحة...

اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين 2019-03-23 | 20:01:50 اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...