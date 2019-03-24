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اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وسيارة قرب شعب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة على الاشرع الرئيسي قرب قرية شعب اليوم الاحد عن اصابة سائق 50 عاما باصابات وصفت بالخطيرة .



وتم نقل المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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