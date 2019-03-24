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صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصدت الصحافة البريطانية أسرع سبعة لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك وفقا للإحصائيات التي رصدت خلال مباريات البطولة العريقة.



وتصدر الإحصائيات التي أصدرتها "سكاي سبورتس" الظهير الأيسر لفريق ليستر ستي "بن تشيلويل"، وهو ما اعتبرته التقارير مفاجأة مثيرة للدهشة، حيث نجح المدافع (22 عاما) في تحقيق 609 سباقات للعدو خلال المباريات حتى الآن، وهو ما لفت الأنظار إليه وجعل مانشستر سيتي يسعى للتعاقد معه، كما دفع مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت إلى ضمه للمنتخب.


واحتل مهاجم ليفربول محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الأسرع برصيد 547 انطلاقة سريعة، وهي من أكثر النقاط التي تميزه كجناح هداف، يليه زميله الظهير الأيسر لليفربول أندرو روبرتسون برصيد 531 سباقا للعدو خلال المباريات.


واحتل نجم "مانشستر سيتي" رحيم ستيرلينغ المركز الرابع (513)، يليه هداف أرسنال إيمريك أوباميانغ (482) الذي يستخدم سرعته في الجري للعب مع آخر مدافع والتفوق عليه في الوصول للكرة.


واستفاد ماركوس راشفورد من دوره الأكثر مركزية تحت قيادة أولي غونار سولسكاير في مانشستر يونايتد وحل سادسا من حيث السرعة (453)، وهو الرقم نفسه الذي سجله نجم كريستال بالاس أندروس تاونسند.




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