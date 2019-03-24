اصابتان, خطيرتان, بحادث, طرق, مروع, قرب, شفاعمرو,

اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع 79 قرب شفاعمرو اليوم الاحد عن اصابة سيدتين بجراح خطيرة.

وافيد ان المصابتين هما امرأة في السبعينات من العمر واخلرى في الاربعينات من العمر حيق اصيبتا باصابات خطيرة نقلتا على اثرها لمستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجهما هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.