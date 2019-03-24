مفاجأة, بشأن, إصابة, ميسي,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بإصابة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا، يوم الجمعة الماضي، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي كان يشعر بآلام في الحوض قبل الانضمام إلى منتخب الأرجنتين، بل إنه خاض مباراتي ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، وسجل هاتريك مرتين في إشبيلية وريال بيتيس أثناء معاناته من نفس الإصابة.وأشارت إلى أن ميسي سيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل أن يعود للمشاركة مع برشلونة مرة أخرى، لأنه يريد أن يصل إلى المرحلة الحاسمة من الموسم بكامل لياقته البدنية والفنية.وكان ميسي شعر بتفاقم آلام الحوض خلال لقاء فنزويلا، ولذلك اتفق مع ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على غيابه عن مباراة الأرجنتين الودية أمام المغرب، بعد غد الثلاثاء.ويستضيف البلوجرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليجا.يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، الوصيف.