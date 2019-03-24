رسم, أسترالي, تكريماً, لضحايا, مجزرة, المسجدين, في, نيوزيلاندا,

للوهلة الأولى، يبدو هذا الرسم الكاريكاتوري أنه الشعار التقليدي لنيوزيلندا. لكن نظرة فاحصة له تكشف أن سعفة السرخس تتكون من 50 صورة ظلية من المصلين المسلمين في مراحل مختلفة من الصلاة.

هذا هو تكريم لضحايا مجزرة نيوزيلاندا من رسام الكاريكاتير لصحيفة كانبيرا تايمز الأسترالية، بات كامبل، والذي استحضر ذكرى 50 شهيداً قُتلوا في مجزرة المسجدين الجماعية في كرايست شيرش في نيوزيلاندا.يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي هزّ العالم في 15 أذار/ مارس الجاري استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، ونفذّه أسترالي يمينيٌ متطرف، أدى إلى استشهاد 49 شخصاً بينهم نساء وأطفال أثناء تأدية صلاة الجمعة.