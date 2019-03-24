رسم, أسترالي, تكريماً, لضحايا, مجزرة, المسجدين, في, نيوزيلاندا,

كلمات متعلقةرسم, أسترالي, تكريماً, لضحايا, مجزرة, المسجدين, في, نيوزيلاندا,
نشر خبير الأمن السيبراني براين كريبس على موقعه “كريبس أون سكيورتي” (KrebsOnSecurity)...
يتوقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون الجديد، الذي...
أعلنت مجموعة علماء الفلك من المرصد الفلكي الياباني برئاسة، تومويوكو كودو، أن...
تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من...
ألقت شرطة أريزونا القبض على والدة بالتبني لسبعة أطفال، زُعم أنهم يتضورون جوعا...
كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...
حكم على طبيب خصوبة سابق من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن لعام واحد مع وقف...
حققت شكوى أرسلتها طفلة في الـ 11 من عمرها إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني شعبية...
توفيت فتاة مصرية إثر مشاجرة حادة مع صديقها وهو يعمل كضابط شرطة، في منطقة الهرم...
توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى...