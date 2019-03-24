الشاي, الحار, يهدد, حياتك, بسرطان, قاتل!,

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يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض...
تراجع القدرات الإدراكية أمر يقلق كثيرا من الناس خصوصا مع التقدم بالعمر، لكن يبدو...
أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...
كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية قد يزيد من خطر إصابة الأطفال...
قررت شركة "بيوجين" الأميركية للأدوية وشريكتها اليابانية "إيساي"، إنهاء تجربتين في...
أظهرت نتائج دراسة حديثة لعلماء جامعة روتجرز الأميركية، أن الإفراط في التدخين مع...
يعقّد مرض ألزهايمر الحياة اليومية للمريض، على اعتبار أن مهاراته العقلية...
قالت دراسة حديثة إن من يرغب في إنقاص الوزن عليه بقسط كافٍ من النوم، بدلاً من...
وُلدت طفلة صغيرة، في 22 فبراير الماضي في كولومبيا، في حالة نادرة لا تُصدق لولادة...
يتأثر عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالسن والنوع ونوعية النشاط البدني...