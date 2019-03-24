تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-24 12:00:12 فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل |  2019-03-24 11:54:58 مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا |  2019-03-24 11:50:59 اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وسيارة قرب شعب |  2019-03-24 11:49:50 صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز |  2019-03-24 11:05:27 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع قرب شفاعمرو |  2019-03-24 10:39:05 رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا |  2019-03-24 10:38:03 الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! |  2019-03-24 10:33:10 "فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة |  2019-03-24 10:24:15 تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا |  2019-03-24 10:18:05 الجمعة - بدء العمل حسب التوقيت الصيفي |  2019-03-24 09:20:52 صور - اعتقال مشتبهين من طوبا زنغرية بسرقة مواشي |  2019-03-24 09:24:31 روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام |  2019-03-24 09:03:29 قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم |  2019-03-24 05:48:50 عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة |  2019-03-24 05:20:30 اليوم .. منخفض جوي يصل البلاد سيستمر تأثيره حتى الخميس |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صورة - محمد صلاح مع الممثلة اللبنانية جيسي عبدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" تجمعها مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية.



وعلقت جيسي عبدو على الصورة قائلة: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".


يذكر أن الفرعون صلاح يقضي حاليا إجازة قصيرة في دبي، وغاب اليوم عن مباراة منتخب بلاده في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، التي تعادل فيها أمام مضيفه النيجري بهدف لكل منهما.




كلمات متعلقة

صورة, -, محمد, صلاح, مع, الممثلة, اللبنانية, جيسي, عبدو,

تابعونــا

كارول سماحة تثير الجدل: “نعم.. أنا المطلقة” كارول سماحة تثير الجدل: “نعم.. أنا المطلقة” 2019-03-24 | 11:57:54

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حيرة جمهورها ومتابعيها بسبب منشور غامض لها،...

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ... صور نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ... صور 2019-03-24 | 09:12:12

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وزوجها بعيد ميلاد ابنتهما “هيفين”،...

أمل حجازي: أقدم "الفن الهادف" أمل حجازي: أقدم "الفن الهادف" 2019-03-23 | 18:21:05

تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي لإطلاق أنشودة دينية، تزامناً مع عيد الأم. وفي...

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها 2019-03-23 | 14:57:32

في أول تعليق من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها...

أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة 2019-03-23 | 10:19:36

في ليلة استثنائية، أحيت الفنانة أحلام حفلتها الأولى بالسعودية بمنطقة الرياض،...

الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور 2019-03-21 | 15:31:20

يوافق يوم 21 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم الأم، والذي يعرف في منطقتنا العربية...

بلاغ عاجل ضد شيرين بعد "تطاول جديد" على مصر بلاغ عاجل ضد شيرين بعد "تطاول جديد" على مصر 2019-03-21 | 15:45:21

قدم محام مصري بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على...

رامز جلال يستعين باعلامية خليجية للايقاع بضحاياه في رمضان رامز جلال يستعين باعلامية خليجية للايقاع بضحاياه في رمضان 2019-03-21 | 13:30:10

كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفنان المصري رامز جلال، إنه تمت الاستعانة...

بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا” بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا” 2019-03-21 | 12:00:44

طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على...

جيني إسبر وابنتها بنفس الإطلالة في جلسة تصوير حديثة جيني إسبر وابنتها بنفس الإطلالة في جلسة تصوير حديثة 2019-03-21 | 10:52:01

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر بجلسة تصوير حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “نوسة”،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة مصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com