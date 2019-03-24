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تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا



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جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي- عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة زفولون على معالجة تسرّب غاز بالقرب من مبنى سكني في أحد شوارع مدينة نهاريا، حيث تسرّب الغاز من أنبوب عُطب خلال عمل آلية ثقيلة في المكان بأعمال ترميم.


رجال الإطفاء والإنقاذ أخلوا المبنى من السكّان، وتمّ اغلاق الانبوب وتقليل تركيز الغاز في المكان، وقد تمّت السيطرة على الحدث.

تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ




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