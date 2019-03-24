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الجمعة - بدء العمل حسب التوقيت الصيفي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف الليل ، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام ليتم البدء بالعمل حسب التوقيت الصيفي لهذا العام .



هذا وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم 27.10.2019 الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، حينها سيتم الانتقال للعمل بالتوقيت الشتوي .




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