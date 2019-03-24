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صور - اعتقال مشتبهين من طوبا زنغرية بسرقة مواشي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات و 5 عجول من منطقة زراعية في معاليه جملا بالشمال واقتيادها وهما يركبان على الخيل إلى مكان يبعد 20 كلم عن المكان الذي سرقت منه المواشي وتحميلها لنقلها .



وافيد ان عناصر الشرطة داهموا المكان حيث تواجد فيه المشتبهان وتم اعتقالهما ثم تمديد فترة اعتقالهما حتى يوم 26.3.2019 لاستكمال التحقيق معهما .




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