صور - اعتقال مشتبهين من طوبا زنغرية بسرقة مواشي

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات و 5 عجول من منطقة زراعية في معاليه جملا بالشمال واقتيادها وهما يركبان على الخيل إلى مكان يبعد 20 كلم عن المكان الذي سرقت منه المواشي وتحميلها لنقلها .

وافيد ان عناصر الشرطة داهموا المكان حيث تواجد فيه المشتبهان وتم اعتقالهما ثم تمديد فترة اعتقالهما حتى يوم 26.3.2019 لاستكمال التحقيق معهما .