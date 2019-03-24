روسيا:, قضية, الجولان, ستقوض, آفاق, السلام,

حذرت روسيا من التداعيات السلبية التي قد يسفر عنها اعتراف الولايات المتحدة المحتمل بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن ذلك سيقوض التسوية السلمية بالشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، تعليقا على الأنباء عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان: "إن ذلك يقوض آفاق التسوية السلمية على أساس مبدأ السلام مقابل الأرض والمبادرة العربية".وأضاف بوغدانوف: "وهذا ناهيك عن القرارات التي تصف القوانين المتبنية حول ضم كل من شرق القدس والجولان إلى إسرائيل بالباطلة وغير الشرعية والمتناقضة مع القانون الدولي".وتابع الدبلوماسي الروسي: "هذا بالطبع أمر محزن. الأمريكيون يقوضون حتى وجود أي آفاق للتسوية بين العرب وإسرائيل".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الخميس الماضي، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية .