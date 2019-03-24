الناصرة - وفاة عدي مؤيد زعبي ٤٩ عاما

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فجعت مدينة الناصرة مساء السبت بوفاة الشاب عدي مؤيد زعبي البالغ من العمر 46 عاماً ,...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية سولم، طيب الذكر محمد احمد عبد الغني ابوقنيل...
انتقل الى رحمته تعالى في مدينة سخنين طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)...
بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي الباقي ال نصره وانسبائهم واقربائهم في ابو سنان...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، المُربية الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم عبدالكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عن عمر يناهز ال 75...
من آمن بي وان مات فسيحيا آل شحاده وآل لوسيا واقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو...
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة نجية ناجي امارة خرانبة "ام كمال" من بلدة المغار...
انتقل الى رحمته تعالى في شفاعمرو المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل عن عمر يناهز 45...