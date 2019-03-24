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الناصرة - وفاة عدي مؤيد زعبي ٤٩ عاما



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انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، المأسوف على شبابه عدي مؤيد زعبي  عن عمر يناهز ٤٩ عاما.


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاحد، ٢٠١٩/٣/٢٤ عند صلاة الظهر، من مسجد النبي سعين، الى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة - حي الكروم.

رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته

إنا لله وإنا اليه راجعون.




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