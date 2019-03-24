الناصرة - وفاة عدي مؤيد زعبي ٤٩ عاما

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، المأسوف على شبابه عدي مؤيد زعبي عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاحد، ٢٠١٩/٣/٢٤ عند صلاة الظهر، من مسجد النبي سعين، الى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة - حي الكروم.رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناتهإنا لله وإنا اليه راجعون.