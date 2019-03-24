تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-24 12:00:12 فيديو- مستوطنون يعتدون بوحشية على سيدة وابنها بالخليل |  2019-03-24 11:54:58 مطالبات بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزيلندا |  2019-03-24 11:50:59 اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وسيارة قرب شعب |  2019-03-24 11:49:50 صلاح الثاني - أسرع 7 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز |  2019-03-24 11:05:27 اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع قرب شفاعمرو |  2019-03-24 10:39:05 رسم أسترالي تكريماً لضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا |  2019-03-24 10:38:03 الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! |  2019-03-24 10:33:10 "فيسبوك" يعترف: 600 مليون كلمة سر مكشوفة |  2019-03-24 10:24:15 تسرّب غاز قرب مبنى سكني خلال أعمال ترميم في نهاريا |  2019-03-24 10:18:05 الجمعة - بدء العمل حسب التوقيت الصيفي |  2019-03-24 09:20:52 صور - اعتقال مشتبهين من طوبا زنغرية بسرقة مواشي |  2019-03-24 09:24:31 روسيا: قضية الجولان ستقوض آفاق السلام |  2019-03-24 09:03:29 قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم |  2019-03-24 05:48:50 عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة |  2019-03-24 05:20:30 اليوم .. منخفض جوي يصل البلاد سيستمر تأثيره حتى الخميس |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لحظات مرعبة من داخل السفينة النرويجية بعد توقف محركاتها



  |     |   اضافة تعليق



لحظات مرعبة من داخل السفينة النرويجية بعد توقف محركاتها




كلمات متعلقة

لحظات, مرعبة, من, داخل, السفينة, النرويجية, بعد, توقف, محركاتها,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةجلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةالعثور قنابل على مخلفات الجيش منطقة شمال سخنين مدينة المل حي مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةتخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفاتدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com