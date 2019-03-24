نادين, نسيب, نجيم, تحتفل, بعيد, ميلاد, ابنتها, ..., صور,

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وزوجها بعيد ميلاد ابنتهما “هيفين”، والتي أتمت عامها السادس، في حفل كبير أعد خصيصا لها.

ابنة الفنانة اللبنانية تألقت في حفل عيد ميلادها بفستان جمع العديد من الألوان، كما أن الخلفية تضمنت رسومات لبحر وأسماك، مما أظهر “هيفين” كعروسة البحر.نادين كشفت عن مجموعة صور للحفل، إلا أنها حرصت على إخفاء وجه ابنيها في كل الصور، وظهرت في إحدى اللقطات وهي تقطع تورتة الحفل مع ابنتها.يذكر أن آخر أعمال نادين، كان مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.وتقوم الفنانة اللبنانية حاليا بتصوير مسلسلها الجديد “خمسة ونص”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتشارك فيه إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.