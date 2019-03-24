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المكسرات.. مفعول سحري على الوظائف الإدراكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تراجع القدرات الإدراكية أمر يقلق كثيرا من الناس خصوصا مع التقدم بالعمر، لكن يبدو أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد في إبطاء الأمر.



ووجد باحثون في جامعة جنوب أستراليا أنه يمكن أن يؤدي أكل المكسرات يوميا بقدر معين إلى تعزيز وظائف الدماغ، بحسب ما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وفي الدراسة، تابع الباحثون تأثير تناول المكسرات في 4822 مشاركا ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما.


وأظهرت النتائج أن الذين يتناولون أكثر من 10 غرامات من المكسرات يوميا، تعمل وظائف الدماغ بصورة أحسن، بما في ذلك التفكير والذاكرة والمهارات المنطقية.


وقالت الباحثة، مينغ لي، التي قادت الدراسة إن تناول 10 غرام من المكسرات أو ما يعادل ملعقتين صغيرتين، يحسن وظائف الدماغ لكبار السن بنسبة تصل إلى 60 في المئة، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات.




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