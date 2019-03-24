آيفون, 2019, يشحن, كل, منتجات, أبل,

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للوهلة الأولى، يبدو هذا الرسم الكاريكاتوري أنه الشعار التقليدي لنيوزيلندا. لكن...
نشر خبير الأمن السيبراني براين كريبس على موقعه “كريبس أون سكيورتي” (KrebsOnSecurity)...
أعلنت مجموعة علماء الفلك من المرصد الفلكي الياباني برئاسة، تومويوكو كودو، أن...
تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من...
ألقت شرطة أريزونا القبض على والدة بالتبني لسبعة أطفال، زُعم أنهم يتضورون جوعا...
كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...
حكم على طبيب خصوبة سابق من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن لعام واحد مع وقف...
حققت شكوى أرسلتها طفلة في الـ 11 من عمرها إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني شعبية...
توفيت فتاة مصرية إثر مشاجرة حادة مع صديقها وهو يعمل كضابط شرطة، في منطقة الهرم...
توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى...