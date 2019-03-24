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عباس : قد نضطر لصرف 40٪؜ من الراتب وتنتظرنا ايام صعبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الفلسطين محمود عباس، إن "السلطة دفعت هذا الشهر نصف الراتب لكل موظف، وقد تدفع 40% فقط من الراتب خلال الشهر المقبل، وقد نضطر لعدم دفع الرواتب ومصاريف المؤسسات، والسبب هو حكومة إسرائيل، بسبب اقتطاع نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية".



ولفت إلى أن الاحتلال خصم 182 مليون شيقل من أموال المقاصة "الضرائب" التي يجيبها شهرياً لصالح السلطة الفلسطينية الأمر الذي أدى لأزمة مالية.


وتابع قائلاً: "لنا عندهم أموال المقاصة التي تأتي من أموال الضرائب التي يجبونها باسمنا، ويسلموها لنا، وبدأوا يخصمون بالتدريج حتى وصل الخصم إلى 182 مليون شيقل، لا نعرف كيف خصموا ولماذا وعلى أي أساس؟"، مستطرداً: قلنا لهم لا نريد كل أموال المقاصة، خلوها عندكم، فإما نجلس ونتحاسب ونقول هذا لي وهذا لك، الديون أقر بها ولكم يجب أن تبلغني كيف تخصم هذه المبالغ، والأمر الجديد أنهم قاموا بخصم قيمة الرواتب التي ندفعها لعائلات الشهداء والأسرى، فقالوا "هؤلاء مجرمون وقتلة يجب ألا تدفع لهم".


ويشار الى أن تصريحات الرئيس جاءت اليوم خلال استقباله وفداً طلابياً من جامعة "هارفرد" الأمريكية في مقر المقاطعة.


وتطرق الرئيس إلى الخلاف مع الإدارة الأمريكية قائلاً: "نحن لا نضع رأسنا برأس أميركا، نحن دولة تحت الاحتلال، ولكن لنا كرامة ونبحث عن العدالة الدولية، وهذا موقفنا مع أميركا".




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