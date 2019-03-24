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اليوم .. منخفض جوي يصل البلاد سيستمر تأثيره حتى الخميس



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تتأثر البلاد خلال نهار اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي وكتلة هوائية باردة ليلاً ، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار فوق مناطق متفرقة وعشوائية.



وتندفع خلال ليلة الأحد/الإثنين كتلة هوائية باردة الى شديدة البرودة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق الاراضي السورية ، لتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموس وتنشط سرعة الرياح وتتهيأ الفرصة خاصة مع منتصف ليلة الأحد/ الأثنين لهطول زخات من الأمطار فوق العديد من المناطق ، تكون غزيرة وبَردية ورعدية أحيانا.


ومع يوم الإثنين، تكون الأجواء باردة بشكل لافت ودرجات الحرارة دون معدلاتها بحدود 6-8 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا  ويستمر هطول زخات الأمطار حتى ساعات العصر فوق مناطق ، تتصف بالغزارة على فترات وتضعف فرص هطول الامطار تدريجيا مساءً وليلاً.


وخلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس بارداً بوجه عام وغائما جزئياً الى غائمة أحياناً وتكون الفرصة ضعيفة لهطول أمطار محلية فوق بعض المناطق .




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