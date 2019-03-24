اليوم, .., منخفض, جوي, يصل, البلاد, سيستمر, تأثيره, حتى, الخميس,

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هاجم مجموعة من المستوطنين، امس السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة على الاشرع الرئيسي قرب قرية شعب اليوم الاحد عن...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع 79 قرب شفاعمرو اليوم الاحد عن اصابة سيدتين...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف...
اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شخصين (20-4- عاما) من قرية طوبا زنغرية بشبهة سرقة 5 بقرات...
أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع...
اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية في ساحة...
اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...
احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت...